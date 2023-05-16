Байден обсудит проблему госдолга США с лидерами конгресса

Американский лидер Джо Байден 16 мая проведет новые переговоры с главами Конгресса по вопросу повышения потолка государственного долга, сообщает РИА Новости со ссылкой на президентскую администрацию.

Встреча состоится во второй половине дня. В новом раунде переговоров примут участие спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис, лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

Ранее глава Министерства финансов обратилась с письмом к лидерам Конгресса. Она подтвердила оценочную дату дефолта. Министр призвала безотлагательно повысить потолок государственного долга. По ее словам, без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.