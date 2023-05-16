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Американский инвестор оценил риск дефолта в США

Известный американский инвестор Джим Роджерс прокомментировал ситуацию в экономике США. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Американский инвестор оценил риск дефолта в США
© Unsplash

Роджерс оценил риск дефолта в США и исключил его, однако предрек серьезные экономические проблемы в стране. По его мнению, с наиболее негативными последствиями этих событий столкнутся представители американской молодежи, когда повзрослеют. Он также напомнил о крупном финансовом кризисе в Великобритании в 1976 году, возникшем в результате ряда проблем.

«Я помню, как пришлось страдать всем в Великобритании, когда страна все глубже погружалась в долги. Это было ужасным местом для жизни. И с Америкой происходит то же самое. Ни одна страна в истории не погружалась на такую глубину долга, при этом не испытывая серьезных проблем, прежде чем разрешить эту ситуацию», — отметил он.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен подтвердила, что Вашингтону грозит наступление дефолта 1 июня. По ее мнению, Конгрессу страны следует принять меры по повышению или приостановке действия потолка госдолга.

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