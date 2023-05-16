Американский инвестор оценил риск дефолта в США

«Я помню, как пришлось страдать всем в Великобритании, когда страна все глубже погружалась в долги. Это было ужасным местом для жизни. И с Америкой происходит то же самое. Ни одна страна в истории не погружалась на такую глубину долга, при этом не испытывая серьезных проблем, прежде чем разрешить эту ситуацию», — отметил он.