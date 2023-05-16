В Минфине США подтвердили возможную дату наступления дефолта

Информацию о том, что с 1 июня 2023 года в США может наступить дефолт, подтвердили в американском Минфине. Это следует из письма главы американского финансового ведомства Джанет Йеллен к законодателям, размещенного на сайте ведомства.

Согласно документу, Министерство финансов, вероятно, с лета «больше не сможет отвечать по всем правительственным обязательствам».

Йеллен указала на то, что защитить кредитоспособность США поможет повышение потолка государственного долга. Причем, как уточнила она, сделать это нужно незамедлительно.

В связи с приближением предельного уровня государственного долга в размере 31,381 триллиона долларов Минфин США в начале года направил конгрессу уведомление о начале применения «экстраординарных мер».