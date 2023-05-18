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Bloomberg: Минфин США нанял двух экономистов для изучения последствий санкций

Министерство финансов США наняло двух экономистов для изучения эффектов и непредвиденных последствий санкций, которые стали основным инструментом американской внешней политики. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg.

Минфин США нанял экономистов для изучения последствий санкций
© globallookpress.com

По его данным, в структуре Минфина появился отдел экономического анализа санкций, который будет заниматься исследованием побочных эффектов санкций до и после их введения, чтобы выяснить, нужно ли их корректировать. Главным экономистом станет Рейчел Лингас, ранее работавшая в МВФ, ее заместителем будет Лина Бхатнагар, которая ранее занималась политикой США на азиатском направлении. Министерство продолжает набор сотрудников. Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон заявил, что Минфин намерен изучить влияние санкций как на их непосредственные объекты, так и на партнеров и союзников США.

"Очень важно заранее выявлять и смягчать их последствия", - приводит его слова агентство.

Некоторые эксперты утверждают, что санкции используются слишком часто, ими сложно управлять, а также практически невозможно отменить после введения, пишет Bloomberg. По данным недавнего доклада Центра экономических и политических исследований (Center for Economic and Policy Research), посвященного последствиям санкций, подобные меры существенно ухудшают уровень жизни в странах, против которых они направлены.

В сентябре 2022 года агентство сообщило, что Минфин ищет ведущего экономиста по вопросам санкций, поскольку ведомство планировало создание отдела по выявлению санкций и снижению их побочных эффектов. Его целью называлось ограничение нежелательных последствий экономических санкций с учетом их более активного использования и растущей сложности.

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