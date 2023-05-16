FT: Запад побоялся ответа России на санкции
Экономическая война России и Запада после начала спецоперации достигла новой опасной стадии. Теперь европейские компании рискуют понести убытки из-за ответа на санкции со стороны Москвы. Об этом написали в Financial Times.
«Экономическая конфронтация России с Западом вступает в новую опасную стадию. До сих пор Москва в основном сосредотачивала свои ответные меры на сжатии европейских энергетических рынков. Но после ряда судебных решений в Европе, замораживающих российские активы, Кремль создал правовую основу для временной национализации иностранных активов в стране», — написали в издании.
После начала спецоперации на Украине Запад начал активно вводить санкции в отношении России. Всего было введено 10 пакетов антироссийских ограничений. Среди рестрикций был уход западных компаний с российского рынка. В ответ на это партия «Единая Россия» предложила национализировать производства зарубежных компаний, которые покинули РФ, чтобы сохранить рабочие места, пишет «Национальная служба новостей».