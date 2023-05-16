FT: Запад побоялся ответа России на санкции

«Экономическая конфронтация России с Западом вступает в новую опасную стадию. До сих пор Москва в основном сосредотачивала свои ответные меры на сжатии европейских энергетических рынков. Но после ряда судебных решений в Европе, замораживающих российские активы, Кремль создал правовую основу для временной национализации иностранных активов в стране», — написали в издании.