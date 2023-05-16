ООН повысила прогноз роста мировой экономики

"Замедление глобального роста в 2023 году, скорее всего, будет не столь сильным, как ожидалось ранее, прежде всего в результате устойчивости домохозяйств в развитых экономиках и восстановления Китая. Глобальный экономический рост согласно настоящему прогнозу составит 2,3% в 2023 году. Таким образом, был проведен пересмотр в сторону повышения на 0,4 п. п. по сравнению с январским прогнозом", - говорится в документе.