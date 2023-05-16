ООН повысила прогноз роста мировой экономики

Рост мировой экономики по итогам 2023 года составит 2,3%, что на 0,4 п. п. выше, чем в прогнозе, сделанном в январе. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе ООН "Мировая экономическая ситуация и ее перспективы".
Доклад включает уточненные по сравнению с январем 2023 года прогнозы по развитию экономики мира в целом и его различных регионов.
"Замедление глобального роста в 2023 году, скорее всего, будет не столь сильным, как ожидалось ранее, прежде всего в результате устойчивости домохозяйств в развитых экономиках и восстановления Китая. Глобальный экономический рост согласно настоящему прогнозу составит 2,3% в 2023 году. Таким образом, был проведен пересмотр в сторону повышения на 0,4 п. п. по сравнению с январским прогнозом", - говорится в документе.
В докладе при этом отмечается, что мировая экономика продолжает переживать сложный период, который характеризуется "слабым экономическим ростом, устойчивой инфляцией и повышением процентных ставок в развитых экономиках". На состоянии мировой экономики негативно сказываются последствия пандемии коронавируса, конфликт на Украине и усиливающиеся последствия изменения климата.