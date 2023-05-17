Доллар США утрачивает статус лидирующей валюты в мире, заявил инвестор

Американская валюта начинает уступать лидирующие позиции, так как внешний долг США постоянно увеличивается. К такому выводу пришел известный инвестор Джим Роджерс, передает РИА Новости.

«Люди начинают отказываться от использования доллара, в частности, потому что США являются крупнейшей страной-должником в истории», — пояснил он. Эксперт добавил, что люди начинают сомневаться в ценности валюты, так как в будущем у владельцев доллара могут возникнуть проблемы.

Он напомнил, что международная валюта должна обладать абсолютно нейтральным статусом. Использовать ее может кто угодно и для чего угодно. Однако Вашингтон меняет эти правила и теперь может накладывать персональные санкции на лицо, которое «разозлило» их.

Инвестор подчеркнул, что даже дружественные США страны сегодня не могут быть уверены, что их не подвергнут ограничениям. Именно поэтому они ищут валюту, которая могла бы конкурировать с долларом. Процесс ускоряется, так как многие союзники США обеспокоены шатким положением их экономики.