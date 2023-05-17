Байден заявил, что обе партии США считают дефолт недопустимым

Президент Соединенных штатов Джо Байден уверен в единодушии республиканцев и демократов в Конгрессе относительно недопустимости дефолта в США, его позиция была подтверждена на состоявшихся во вторник консультациях. Об этом американский лидер заявил во время выступления в Белом доме.

"Думаю, на сегодняшней встрече с лидерами Конгресса в полной мере был консенсус относительно того, что дефолт - это просто не вариант. Наша экономика окажется в состоянии рецессии, это уничтожит пенсионные накопления, повысит стоимость заимствования, - подчеркнул президент. - И, согласно данным [рейтингового агентства] Moody’s, почти 8 млн американцев потеряют работу. А нашей репутации в мире будет нанесен огромный ущерб, если мы допустим это".

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Байден отметил, что считает продуктивными состоявшиеся в Белом доме консультации. По его словам, их участники обсуждали "дальнейшие действия, направленные на то, чтобы в Америке впервые в истории не было дефолта". "Еще есть над чем работать, но я ясно дал понять спикеру и остальным, что в последующие несколько дней мы будем говорить регулярно, а помощники продолжат каждый день встречаться, чтобы не допустить дефолта", - пояснил американский лидер.

"Я разочарован тем, что во время наших консультаций республиканцы в Конгрессе не пожелали обсуждать повышение доходов. Однако разногласия по вопросам политики между нашими партиями не должны помешать Конгрессу избежать дефолта, - добавил президент США. - Я снова ясно дал понять на сегодняшней встрече, что дефолт - это не вариант".

Спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) после консультаций в Белом доме заявил: "Есть возможность заключить сделку к концу недели, достичь договоренности не так уж сложно". На вопрос, сохраняются ли серьезные разногласия между республиканцами и демократами, он ответил утвердительно. Спикер добавил, что состоявшаяся встреча позволила "создать условия для продолжения обсуждения".

В консультациях во вторник также принимали участие лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки), лидер демократического меньшинства в нижней палате Конгресса Хаким Джеффрис (от штата Нью-Йорк) и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк).

О дефолте

В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга, после чего Минфин страны вынужден был задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Администрация США в последние месяцы призывает Конгресс увеличить лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов.

Американские власти утверждают, что за всю свою историю США никогда не сталкивались с дефолтом. Тем не менее специалисты указывают как минимум на три случая в прошлом, которые подходят под базовое определение дефолта - невозможность своевременно погасить свои долговые обязательства. Так, в 1814 году в условиях Англо-американской войны Минфин не смог найти средства для обслуживания своих долгов. В связи с этим тогдашний министр финансов Александр Даллас признал, что "дивиденды по консолидированному долгу не были выплачены в срок, по значительному количеству казначейских облигаций не был произведен платеж".