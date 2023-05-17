Трасс выступила за экономическую версию НАТО для сдерживания КНР

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступила за создание экономической версии НАТО для противодействия Китаю. Об этом она заявила в среду в своей речи на мероприятии спонсируемого тайваньскими властями аналитического центра Prospect Foundation в Тайбэе.

"Что я хочу видеть с экономической стороны, это развитие экономической [версии] НАТО. Координация между странами, которые поддерживают свободу и надлежащее свободное предпринимательство", - сказала Трасс, текст речи опубликован на ее официальном сайте.

"Во времена холодной войны у нас был Координационный комитет по многостороннему экспортному контролю, который был сосредоточен на том, как свободному миру коллективно вести дела с СССР. Я считаю, что нам нужно что-то похожее на это", - указала она.

По ее словам, это была бы организация, имеющая надлежащее представительство на уровне министров и общую политику по отношению к Китаю по таким вопросам, как экспорт технологий, торговля и инвестиции. Она также отметила, что "сейчас есть несколько государств, которые могли бы объединиться для этого". Как указала Трасс, "это группа стран, которые уже ввели санкции против России".

"Эта группа включает страны G7 и ЕС, но в нее также могут войти и Южная Корея, Австралия и другие заинтересованные страны", - резюмировала она.

Трасс прибыла на Тайвань во вторник вечером. Это первый визит на остров экс-главы британского кабинета с 1996 года. Трасс прибыла на остров в статусе депутата Палаты общин британского парламента.