В очередной 11-й пакет антироссийских санкций могут включить до 100 человек и компаний. Об этом пишет EUobserver.

Предложения по 11-му пакету санкций против России включают новые специальные разрешения на финансовые операции и юридические услуги, призванные помочь европейским компаниям выйти из-под контроля. Кроме того, в него могут включить порядка 100 человек и компаний.

Но в соответствии с новым предложением страны ЕС теперь могут разрешать финансовые переводы россиянам из черного списка «после определения того, что такие средства или экономические ресурсы необходимы для завершения транзакций, включая продажи, которые строго необходимы для закрытия», до 31 августа 2023 года, о совместном предприятии или аналогичном юридическом образовании, созданном в России с этим физическим лицом или организацией, принадлежавшей этому физическому лицу до 28 февраля 2022 г.».