Эксперт оценил риски ужесточения антироссийских санкций в нефтяной сфере
Заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля ограничить ввоз продуктов переработки российской нефти из Индии в ЕС, а также оценил риски ужесточения антироссийских санкций в нефтяной сфере.
Ранее Боррель назвал обходом санкций продажу Индией топлива из российской нефти в страны Европы и призвал ЕС принять "жесткие меры" в отношении Нью-Дели, передавало издание Financial Times. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар отверг заявление Борреля, посоветовав тому посмотреть регламент ЕС, прежде чем угрожать стране из-за нефти.
Индия - как и любая другая страна, перерабатывающая российскую нефть - точно ничего не нарушает, потому что потолок цен предусматривает отсутствие ограничений для нефтепродуктов, произведенных на основе российского нефтяного сырья. То есть если в третьих странах из российской нефти производятся нефтепродукты, то на эти товары какие-либо санкции уже не накладываются. Кроме того, доказать, что нефтепродукты, изготавливаемые на индийских НПЗ, произведены из именно российской нефти, не так уж и просто. На них этого не написано, и Индия не обязана никому отчитываться по этому поводу.Алексей БелогорьевЗаместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ)
Эксперт выразил сомнения в том, что на уровне Евросоюза удастся согласовать расширение санкций против российской нефти в рамках потолка цен.
"Это резко поменяло бы характер самого механизма. В тех же США, где в общем-то и придумали потолок цен, на разных уровнях неоднократно заявляли, что не будут вводить вторичные санкции против покупателей российской нефти. И это была принципиальная позиция с точки зрения удержания объемов поставок российской нефти на мировой рынок. Пока заменить российскую нефть в общемировом балансе невозможно.
Полагаю, что соответствующая инициатива останется на уровне политических заявлений и популизма. Во-первых, подобные вещи сложно администрировать и пытаться доказать, что нефтепродукты, которые пошли на экспорт в Европу, были произведены из российской нефти. Во-вторых, это, очевидно, рассорит Европу со многими странами, с той же Индией, потому что ко введению вторичных санкций будет негативное отношение. В-третьих, мировой баланс нефти и нефтепродуктов сейчас не позволяет западным странам предпринимать меры, которые могут привести к резкому сокращению поставок из России", — отметил Белогорьев.
Говоря о рисках, с которыми в текущих условиях сталкивается российский нефтяной экспорт, специалист назвал его высокую зависимость от поставок в ограниченное число стран.
"Индия, Китай и Турция доминируют в структуре поставок, и такая концентрация на нескольких покупателях создает большие риски для России. И Индия здесь, пожалуй, — одно из самых звеньев, поскольку она почти не покупала российскую нефть до февраля 2022 года. Так что страна вполне может без нее обойтись, если ее покупка перестанет быть интересной с экономической точки зрения", — заключил аналитик.
В декабре 2022-го начало действовать европейское эмбарго на российскую нефть. С 5 февраля вступил в силу запрет ЕС на импорт дизеля и других продуктов, произведенных из сырой нефти в РФ. Авторы Financial Times ранее отмечали, что в 2022 году на фоне украинского кризиса Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти. Доступ к дешевому российскому топливу позволил нарастить производство и увеличить прибыль индийских нефтеперерабатывающих заводов, что позволило им экспортировать нефтепродукты в Европу на конкурентной основе и занять большую долю рынка.
Весной 2023-го в Еврокомиссии заявили, что ЕС введет 11-й пакет санкций против РФ, в котором попытается пресечь усилия Москвы по обходу санкций. По данным Politico, предварительный проект нового пакета санкций, представленный Еврокомиссией, запрещает судам, тайно перевозящим российскую нефть, заходить в порты блока. Сообщалось, что некоторые суда отключают свои транспондеры и GPS, чтобы их не заметили.