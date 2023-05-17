"Это резко поменяло бы характер самого механизма. В тех же США, где в общем-то и придумали потолок цен, на разных уровнях неоднократно заявляли, что не будут вводить вторичные санкции против покупателей российской нефти. И это была принципиальная позиция с точки зрения удержания объемов поставок российской нефти на мировой рынок. Пока заменить российскую нефть в общемировом балансе невозможно.



Полагаю, что соответствующая инициатива останется на уровне политических заявлений и популизма. Во-первых, подобные вещи сложно администрировать и пытаться доказать, что нефтепродукты, которые пошли на экспорт в Европу, были произведены из российской нефти. Во-вторых, это, очевидно, рассорит Европу со многими странами, с той же Индией, потому что ко введению вторичных санкций будет негативное отношение. В-третьих, мировой баланс нефти и нефтепродуктов сейчас не позволяет западным странам предпринимать меры, которые могут привести к резкому сокращению поставок из России", — отметил Белогорьев.