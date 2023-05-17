$79.98+0.8887.16+1.08

Мишустин сообщил, что годовая инфляция в России составила 2,3%

Председатель российского правительства Михаил Мишустин заявил, что показатель годовой инфляции от мая 2022 года до мая 2023 года составил 2,3%. Об этом он сказал на совещании с членами правительства России в режиме видеоконференции.

Мишустин сообщил, что годовая инфляция в России составила 2,3%
© РИА Новости

«Годовая инфляция в России от мая 2022 к маю 2023 — 2,3%», — сказал Мишустин.

Ранее сообщалось, что в России инфляция в годовом выражении замедлилась до 2,32%, это значение стало минимальным с февраля 2020 года, когда оно составляло 2,3%. Из обзора следует, что 2 мая инфляция составляла 2,42%, в период с 3 по 10 мая рост цен отсутствовал, цены на продовольственные товары снизились на 0,06%, также имеется тенденция к замедлению роста цен. Кроме этого наблюдается уменьшение стоимости плодоовощной продукции.

В ведомстве также отметили, что непродовольственные товары подешевели на 0,01%. В частности, снижаются цены на электрические и бытовые приборы, замедляется рост цен легковых автомобилей.

До этого председатель Банк России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор на ближайших заседаниях совета директоров может рассмотреть вопрос о повышении ключевой ставки, если увидит признаки усиления ценового давления, угрожающие достижению цели по инфляции в 4%, отметила глава регулятора.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий