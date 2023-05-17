Дефолт в США: чего следует ждать России

В последнее время в мире активно обсуждают возможный дефолт в США. Газета «Комсомольская правда» разбиралась, что случится, если власти этой страны прекратят платить по своим внешним обязательствам.

Издание сослалось на слова Джеймса Даймона, генерального директора JPMorgan, одного из крупнейших банков США. Так, по его мнению, в случае такого исхода кредиторы начнут сильно нервничать.

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«Это может вызвать панику. Такую же, какая была во время мирового кризиса 2008 года. Это действительно то, чего хочется избежать, - подчеркнул он.

На рынке начнут избавляться от токсичных бумаг. Не исключено обрушение кредитоспособности США, считают эксперты. Они также допускают падение курса доллара.

По мнению главного экономиста Moody’s Analytics Марка Занди, в случае дефолта ожидается кризис с резким повышением процентных ставок и снижением стоимости акций. Специалисты отмечают, что за скачком процентных ставок последует подорожание кредитов. А оно, в свою очередь, существенно замедляет и даже снижает экономику.

Редакция КП пообщалась с Михаилом Королюком, макроэкономистом, начальником отдела доверительного управления ИФК «Солид» и узнала его мнение на этот счет.

Так, по его словам, если это продлится одну-две недели, «то мир переживет». Однако в случае затягивания ситуации в стране произойдет переоценка госдолга США. Собеседник считает, что в таких условиях кредиторы будут требовать более высокой доходности как по облигациям, так и по другим займам. Это будет тормозить экономический рост во всем мире, предупреждает специалист.

Он полагает, что ситуация будет похожа на мировой кризис 2008 года. Однако масштаб будет больше, добавляет Королюк. По его словам, в таких случаях всегда падают цены на сырьевые товары, в том числе на нефть, газ, металлы. И это несет угрозу для российской экономики, считает эксперт. Он пояснил, что это связано с возможным падением доходов бюджета и курса рубля.