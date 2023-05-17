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В России изменили сроки выхода на сокращение добычи нефти

Россия вышла на заявленное добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки только с мая, а не с марта, как говорилось ранее. Такой комментарий журналистам в Тегеране дал вице-премьер Александр Новак, передает РИА Новости.

В России изменили сроки выхода на сокращение добычи нефти
© Замир Усманов / Globallookpress.com

«С мая Россия сокращает на 500 тысяч баррелей в сутки», — заявил он, а на уточняющий вопрос идет ли речь только о мае, он ответил фразой «500 тысяч с мая, да».

В феврале российские власти говорили, что снижение добычи на 500 тысяч баррелей начнется с марта. Позднее к российской инициативе присоединились восемь стран ОПЕК, согласившиеся с мая сократить добычу в совокупности на 1,1 миллиона баррелей. При этом ранее Новак утверждал, что российская сторона выполняет свои обязательства в полном объеме с марта, поэтому нынешний комментарий выглядит изменением позиции.

До этого в объемах сокращения добычи российскими компаниями усомнились сразу несколько организаций. Так, согласно майскому отчету ОПЕК, в марте добыча нефти в России составляла 9,7 миллиона баррелей в сутки, а в феврале — 10 миллионов баррелей, то есть снижение за месяц составило 300 тысяч баррелей. Подобные предположения высказали и аналитики Международного энергетического агентства (МЭА).

Эксперты фиксировали рекордные уровни отгрузки нефти и нефтепродуктов из российских портов, а также сохранение объемов переработки внутри страны. Новак объяснял расхождение в цифрах с помощью сокращения поставок по трубопроводам в Европу на две трети, однако конкретных цифр не предоставлял.

Официально подтвердить или опровергнуть заявления международных организаций или российской стороны не представляется возможным, так как с апреля правительство России закрыло статистику добычи нефти и газа на год. При этом распоряжение касалось и мартовских показателей.

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