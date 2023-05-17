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В ЦБ заявили, что с мая инфляция в России будет расти и составит 4,5-6,5%

Банк России считает, что с мая инфляция в России будет расти и составит 4,5-6,5% в годовом исчислении, сообщает ТАСС.

В ЦБ спрогнозировали рост инфляции в России с мая
© РИА Новости

«По прогнозу Банка России, с мая, по мере выхода из расчета годовой инфляции низких значений месячных приростов летнего периода 2022 года, показатель годовой инфляции начнет повышаться», — указано в сообщении.

ЦБ считает, что с учетом проводимой денежно кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться на данном уровне в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что в России инфляция в годовом выражении замедлилась до 2,32%, это значение стало минимальным с февраля 2020 года, когда оно составляло 2,3%.

Мишустин сообщил, что годовая инфляция в России составила 2,3%

Из обзора следует, что 2 мая инфляция составляла 2,42%, в период с 3 по 10 мая рост цен отсутствовал, цены на продовольственные товары снизились на 0,06%, также имеется тенденция к замедлению роста цен. Кроме этого наблюдается уменьшение стоимости плодоовощной продукции.

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