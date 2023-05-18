Американский инвестор предрек крах банков в США и Европе

Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что США, Европу и Японию ждет рост числа рухнувших банков из-за предстоящей «ужасной» рецессии. Такую судьбу финансовым организациям эксперт предрек в интервью РИА Новости.

«Больше банков рухнут, не только в США, но во многих странах. В Японии, Европе, много где. Вы увидите, как банки рушатся», — отметил он.

По мнению Роджерса, когда экономика страны находится в плохом состоянии, «найдутся люди, которые будут допускать ошибки». И это в конце концов станет поводом для новых крахов в банковской системе. В этой ситуации правительство делает так, чтобы организации объединялись. Таким образом, ситуация только заминается. Однако власти не понимают, что «делают хуже», объяснил Роджерс.

Инвестор также заявил, что в Вашингтоне публично заявляют о намерении предотвратить новые провалы. В связи с этим вкладчики не знают о наличии проблем в банковской системе. А это побуждает людей совершать больше ошибок, которые копятся и становятся причиной еще более масштабных крахов финансовых организаций, резюмировал Роджерс.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что акции ряда региональных банков США рухнули в ходе биржевых торгов 2 мая до минимумов 2020 года, что отражает обеспокоенность инвесторов состоянием отрасли. Больше всего снижение котировок затронуло банки, которые пострадали после мартовского краха Silicon Valley Bank (SVB).