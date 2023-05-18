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Инвестор предрек миру кризис хуже событий 2008 года

Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что мировая экономика столкнется с новым финансовым кризисом, который окажется хуже событий 2008 года. Печальный сценарий эксперт предрек миру в интервью РИА Новости.

Инвестор предрек миру кризис хуже событий 2008 года
© РИА Новости

«В этот раз будет хуже, чем в 2008 году, потому что долги сильно-сильно выше», — объяснил он.

По словам инвестора, в прошлый раз проблемы в экономике случились из-за долга. С тех пор он «очень-очень вырос» во всем мире.

«Не только в США, везде. Даже у Китая есть долги. Вы не поверите, насколько выросли долги во многих странах», — подчеркнул эксперт в интервью агентству.

При этом американские власти намерены винить в рецессии другие государства. По словам эксперта, в Вашингтоне никогда не признают собственных ошибок.

«Нет, они скажут: "Это все иностранцы, это все иностранцы"», — добавил Джим Роджерс.

В текущей ситуации крупным банковским вкладчикам в США стоит быть осторожными. Эксперт посоветовал присмотреться к банку и убедиться, что он надежный.

Ранее директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак предположил, к каким последствиям приведет возможный дефолт в США. Он заявил, что ситуация вокруг этой проблемы грозит понижением кредитного рейтинга страны.

Байден заявил, что обе партии США считают дефолт недопустимым

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