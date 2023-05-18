Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Китай

Власти Казахстана рассчитывают нарастить поставки нефти в Китай, для этого запланировано расширение соответствующего нефтепровода. Об этом заявил в четверг президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе казахско-китайского инвестиционного круглого стола в Сиане.

"Для увеличения экспорта нефти мы планируем расширение нефтепровода Казахстан - Китай. На повестке вопросы наращивания пропускной способности действующих нефтепроводов (Атырау - Кенкияк и Кенкияк - Кумколь). В связи с ростом потребления нефтепродуктов намечено также увеличение производственного потенциала Шымкентского нефтеперерабатывающего завода [НПЗ] с 6 до 12 млн тонн в год. Мы уже долгое время успешно работаем в этой отрасли совместно с корпорацией China National Petroleum Corporation (Китайская национальная нефтегазовая корпорация, CNPC)", - сказал он.

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По словам Токаева, которые приводит его пресс-служба, в качестве приоритетов Астана рассматривает увеличение мощностей по переработке газа и расширение газотранспортной системы.

"В этом контексте крайне важно запустить вторую нитку магистрального газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент. Кроме того, мы заинтересованы в строительстве газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган мощностью 4 млрд куб. м в год", - отметил президент.

В свою очередь нефтегазовая компания "Казмунайгаз" сообщила, что подписала с CNPC соглашение о расширении стратегического сотрудничества в нефтегазовой отрасли.

"В рамках соглашения планируется углубление сотрудничества в сфере геологоразведки и нефтепереработки, изучения возможностей для увеличения объемов транспортировки по нефтепроводу Казахстан - Китай, а также развития кадрового потенциала компаний", - отметили в пресс-службе компании.

Направления сотрудничества

В ходе круглого стола Токаев также отметил, что в мире неуклонно растет спрос на редкие и редкоземельные металлы, большие запасы которых имеются в Казахстане, в связи с этим Астана заинтересована в трансферте технологий их добычи и переработки.

"Учитывая, что Китай является крупнейшим производителем электромобилей, перспективной видится кооперация в сфере добычи лития. За последние годы в Казахстане значительно выросла популярность китайских автомобилей. Такие бренды, как Chery, Jac, Exeed и Haval, уже входят в топ самых продаваемых машин. Наше сотрудничество в этой сфере выходит на качественно новый уровень. В Казахстане запускается мелкоузловая сборка китайских автомобилей. Сегодня компаниями двух стран будут подписаны соответствующие документы", - рассказал он.

Кроме того, президент Казахстана обратил внимание, что в сфере электронной коммерции имеются дополнительные возможности для роста взаимной торговли, чрезвычайную важность развития этой сферы показали связанные с пандемий коронавируса недавние повсеместные ограничения.

"Крайне важно развивать онлайн-торговлю. Китайские интернет-гиганты, например, Alibaba Group и JD имеют колоссальный опыт и потенциал в этой сфере. Учитывая конкурентные позиции стран Центральной Азии, Казахстан предлагает шире использовать крупнейшие маркетплейсы Китая, что важно для совместного продвижения продукции на международные рынки. Сегодня откроется национальный павильон Казахстана на платформе jd.com. С учетом перспектив увеличения взаимной торговли Казахстан активно ведет работу по созданию новых таможенных складов. В этой связи для логистического удобства предлагаем всем партнерам размещать свои товары на наших складах. Это позволит в разы сократить сроки доставки товаров потребителям из стран Центральной Азии в Китай и обратно", - подчеркнул Токаев.

По его мнению, еще одним привлекательным направлением сотрудничества является сельскохозяйственная отрасль.

"Недавно было достигнуто соглашение о поставке 1 млн тонн пшеницы в Китай, и этот объем можно многократно нарастить. Наряду с этим за последние пять лет экспорт масличных культур из Казахстана в Китай вырос в 3,5 раза, растительного масла - в 2 раза. Президент сообщил о планах по полному обеспечению отечественного рынка сахаром и пригласил китайские компании к активному участию в развитии сахарной промышленности", - добавили в пресс-службе.

По ее данным, в ходе мероприятия стороны отметили важность развития наземных транспортных коридоров. В этом контексте Токаев обратил внимание инвесторов на возможности выхода Китая на крупные рынки Западной Евразии через территорию Казахстана.