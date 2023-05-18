Сбер улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году

"Учитывая масштаб деятельности Сбера, на наши результаты существенное влияние оказывает экономическая ситуация в России. С учетом последних статистических данных мы улучшаем наш прогноз по росту экономики РФ в целом за год до около 1%. Экономическая активность восстанавливается быстрее благодаря оживлению внутреннего спроса на фоне улучшения потребительских настроений", - сказал он.

Скворцов также отметил, что банк улучшил прогноз по росту банковских сегментов, в частности, прогноз по росту корпоративного кредитного портфеля в 2023 году был повышен до 13-15% с 10-12% ранее. Рост розничного кредитования в 2023 году также банк ожидается на уровне 14-16% с 11-13% ранее. Прогноз по росту средств физлиц повышен до 12-14% с 7-9% ранее, прогноз по росту средств юрлиц остался без изменений, на уровне 18-20%. Сбербанк ожидает, что сам банк будет расти вместе с сектором по кредитам и депозитам юридических лиц, а также по депозитам физических лиц, а по депозитам юридический лиц банк надеется расти выше сектора.