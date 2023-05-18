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Путин сообщил о рекордном урожае зерна в 2022 году

Урожай зерна в 2022 году побил все рекорды в новейшей истории государства. Об этом во время собрания о ходе весенних полевых работ рассказал Владимир Путин.

Путин сообщил о рекордном урожае зерна в 2022 году
© РИА Новости

Президент отметил, что российский агропромышленный комплекс демонстрирует положительную динамику.

"Так, по итогам прошлого года индекс сельхозпроизводства составил 110,2%. Был собран рекордный урожай зерна – почти 158 миллионов тонн. За новейшую историю такого не было", – цитирует его ТАСС.

В ходе совещания слова российского лидера подтвердил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, который отметил, что даже во времена РСФСР такого в стране не фиксировали. На это глава государства поздравил аграриев, сельхозпроизводителей и всех тех, кто работает в этой сфере.

Вместе с этим президент также заявил, что российская сторона обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия. При этом по зерну самообеспеченность страны составляет 185,4%, подчеркнул Путин.

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