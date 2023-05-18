На саммите G7 ЕС обсудит санкции против алмазов из России

Страны «Большой семерки» планируют совместно ограничить экспорт российских алмазов на предстоящем саммите в Хиросиме. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на дипломатические источники.

По их словам, о введении санкций против алмазов должно быть объявлено 19-21 мая.

Handelsblatt отмечает, что в ЕС торговля российскими алмазами уже упала примерно на 80 процентов в результате добровольных решений компаний. Однако до сих пор ЕС не ограничивал торговлю официально. Одной из причин было сопротивление со стороны Бельгии: фламандский портовый город Антверпен с 16 века считается алмазным центром мира.

В конце февраля 2023 года появилась информация, что ЕС и страны G7 достигли политического соглашения об эмбарго на импорт российских алмазов. Bloomberg сообщало, что европейские и американские чиновники обсуждают способы отслеживания российских алмазов, пересекающих границы, - без этого санкции не будут эффективными.

Financial Times писала, что новые санкции Запада против российских алмазов могут поставить под угрозу сотни тысяч рабочих мест в Индии. На Индию приходится 90 процентов работ по огранке алмазов в мире, а Сурат - столица отрасли. При этом 60 процентов занятости в индийской алмазной отрасли обеспечивают российские драгоценные камни (всего в отрасли занят один миллион человек).