Сегодня появилась новость о том, что в конце июня будет опубликован указ президента России Владимира Путина о приостановке соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с «недружественными» странами. Как писал журнал Forbes, ссылаясь на два источника, за приостановку действия СИДН с «недружественными» странами в марте выступили Минфин и МИД. Редакция «Рамблера» разбиралась, что такое двойное налогообложение и чем грозит приостановка СИДН.

Что нужно знать о двойном налогообложении

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Двойное налогообложение является ситуацией, при которой физлицо или юрлицо платит одинаковые обязательные платежи за одну и ту же операцию в двух государствах.

Принято различать два вида двойного налогообложения: внутреннее и внешнее. Первый возникает в случае, когда обязательный платеж в бюджет взимается на территории разных административно-территориальных единиц или на разных административных уровнях. Второй предполагает уплату налогов в двух государствах.

Основной задачей граждан и компаний является своевременная и полная уплата налогов. Задача государства - установление четкого порядка налогообложения и недопущение ситуаций, когда с одного и того же дохода налог уплачивается два раза.

Налоговая служба не может доначислять и отказывать в возврате уже уплаченных тех видов налогов, взимание которых не соответствует реальным гражданско-правовым отношениям или статусу налогоплательщика.

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Что представляет собой соглашение об избежание двойного налогообложения

Соглашение является международным договором, который заключен между двумя странами. Он позволяет разрешать вопросы устранения двойного налогообложения. Сутью Соглашения является отсутствие необходимости в уплате налогов по доходу дважды: в России и за рубежом. Вместе с тем Соглашение направлено и на уклонение от уплаты налогов.

В Соглашении прописывают порядок налогообложения в отношении различных доходов, срок действия Соглашения, а также порядок его прекращения. Россия заключила такие договора не со всеми государствами. Она подписала Соглашение с 84 странами.

Почему Россия задумалась о приостановке действия соглашений об избежание двойного налогообложения с рядом стран.

В России рассчитывают на то, что подобный шаг станет ответом на санкции, а также на февральское включение России в черный список юрисдикций, не сотрудничающих с Евросоюзом по налоговым вопросам. Около 40 СИДН заключено с «недружественными» странами. В таком списке числятся страны ЕС, включая Мальту, Кипр, Люксембург, а также США, Великобритания, Швейцария, Япония и Сингапур.

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Как отмена налоговых соглашений с Западом скажется на бизнесе и гражданах

Как сообщает РБК, ссылаясь на экспертов, изменения коснутся международных компаний, ведущих деятельность в России, но зарегистрированных в недружественных странах, а также «дочек» российских компаний, которые работают за рубежом. Для них увеличится налоговая нагрузка с доходов из страны-источника.

Старший юрист практики «международное право и налоги» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Дарья Каменская заявила о возникновении риска двойного налогообложения для тех, кто владеет недвижимостью в недружественных странах и получает доход с ее аренды.

Также специалисты указывают возникновение риска двойного налогообложения у работников российских компаний, уехавших в недружественные страны и ставших ее налоговыми резидентами, если такая удаленная работа не предусмотрена трудовым договором.

Специалисты говорят, что по закону физические лица лишаются статуса налогового резидента России в случае пребывания за рубежом более 183 дней в году. После этого срока с их доходов от российских источников удерживают НДФЛ по ставке 30%. Кроме того, они платят зарубежный налог на доход в зарубежной юрисдикции, где у них налоговое резидентство.

У работника есть возможность зачесть уплаченный в России налог, если приостановление СИДН будет односторонним (только Россия приостановит действие).