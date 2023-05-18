Рост мирового долга оценили

Объем мирового долга в первом квартале 2023 года вырос на 8,3 триллиона долларов, до почти рекордного уровня в 305 триллионов. Об этом со ссылкой на ежеквартальный отчет Global Debt Monitor Института международных финансов (IIF) пишет CNBC.

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Общий долг развивающихся стран достиг нового рекордного уровня — более 100 триллионов долларов, что составляет около 250 процентов ВВП, по сравнению с 75 триллионами долларов в 2019 году. Наибольший вклад в рост показателя внесли такие страны, как Китай, Мексика, Бразилия, Индия и Турция. Среди развитых стран наиболее резкий рост долга за квартал продемонстрировали Япония, США, Франция и Великобритания. Как ожидает IIF, глобальный долг продолжит быстро расти.

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По последним оценкам, этот показатель сейчас на 45 триллионов долларов превышает уровень до пандемии. Последний отчет показал второй подряд квартальный рост мирового долга после шести месяцев резкого снижения. Причиной такой динамики стало прошлогоднее ужесточение денежно-кредитной политики. Ассоциация заявила, что сочетание высокого уровня долга и растущих процентных ставок привело к росту стоимости обслуживания этих задолженностей, вызвав опасения по поводу использования заемных средств в финансовой системе. При этом потребности правительств в заимствованиях остаются повышенными.

Эксперты IIF заявляют, что, учитывая самые жесткие финансовые условия со времен финансового кризиса 2008-2009 годов, возможно появление большого числа «компаний-зомби», доля которых в США уже приближается к 14 процентам. Это организации с доходами, достаточными для продолжения их деятельности и выплат процентов по долгам, но не для погашения основного долга. Любые полученные средства такими компаниями расходуются на погашение займов, таким образом, организация «ни жива ни мертва». По оценкам IIF, значительная часть таких фирм в США работает в секторах здравоохранения и информационных технологий.