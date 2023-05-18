Рост ВВП России в 2023 году может превысить 1,2%, заявил министр экономического развития России Максим Решетников на площадке международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". Дополнительным стимулом стало сотрудничество нашей страны с исламскими государствами, экономика которых растет гораздо быстрее мировой.

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"С марта мы видим уже достаточно устойчивый рост. На сегодняшний момент мы ожидаем рост экономики на 1,2%. Но вот данные квартала говорят о том, что если тенденции сохранятся, то даже, наверное, увидим чуть больше", - сказал министр.

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По его словам, ВВП в годовом выражении в первом квартале 2023 года ожидаемо сократился на 1,9%, что существенно ниже того, что ожидали ранее.

Санкции оказали негативное влияние на российскую экономику, но она довольно успешно адаптируется. Сыграли свою роль уже налаженные ранее связи с исламскими странами, и сейчас они будут крепнуть. Во всяком случае в этом регионе точно есть на что равняться.

Экономика стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) растет опережающими темпами, заметил Решетников. В прошлом году темпы роста в 1,5 раза превысили темпы мировой экономики. Если мировая экономика выросла только на 3,4%, то страны ОИС - на 5,1%, а в лидерах - Мальдивы с показателем прироста в 12,3%, Нигер - 11,1%, Саудовская Аравия, Малайзия - 8,7%. Понятно, что сотрудничество с динамично растущими странами стимулирует и собственный рост.

Для углубления сотрудничества есть основа. За последние шесть лет товарооборот России с исламскими странами вырос в два раза. В прошлом году он достиг рекордных 153 млрд долларов. Россию и исламские страны объединяет стремление придерживаться самостоятельной и независимой политики, обеспечение суверенитета, отметил Решетников. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, доверие и взаимное уважение "стало основой развития отношений России с мусульманскими странами, которое сегодня приобрело характер стратегического сотрудничества".

Направления этого сотрудничества вполне определенные. Сейчас Россия расширяет географию Соглашений о свободной торговле. Завершаются переговоры с Ираном, идет работа с Египтом, Индонезией, ОАЭ. С некоторыми странами уже идем дальше - с Узбекистаном, Таджикистаном, ОАЭ в дополнение к товарным соглашениям планируется заключать соглашения по услугам и инвестициям.

Уже запущены десятки кооперационных проектов в промышленности и энергетике в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Среди них проекты по нефтепереработке, добыче, атомной энергетике, металлургии. Есть проекты в области АПК, автомобилестроения, химии.

Уже запущены десятки кооперационных проектов России и стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии

Еще одно направление - транспорт и логистика. Главный совместный проект - международный транспортный коридор Север - Юг. Накануне было достигнуто соглашение о достройке 160 километров железной дороги на территории Ирана.

"Это чрезвычайно важно для нас, поскольку обеспечивает работу коридора Север - Юг, который дает возможность через Иран идти в Индию и дальше", - пояснил "РГ" президент ТПП Сергей Катырин.

Расширяется также сотрудничество в сфере АПК. В прошлом году экспорт зерна в исламские страны вырос на 24%, удобрений - на 85%, заметил Решетников. Сейчас Россия готова расширять поставки халяльной продукции. Как пояснил "РГ" на полях форума глава Росстандарта Антон Шалаев, Россия начала работу по сертификации халяльной продукции для поставок на международные рынки. В мире существует около 30 стандартов халяль, 17 из них уже доступны на русском языке.