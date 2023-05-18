Минфин США нанял экспертов для изучения последствий санкций

Министерство финансов Соединенных Штатов наняло двух экономистов, рассказал Даниэль Флэтли в статье для агентства Bloomberg. Он добавил, что экспертам поставлена задача изучать последствия вводимых против других стран ограничительных мер.

Флэтли пояснил, что специалисты будут изучать риски сопутствующего ущерба от рестрикций до их введения.

Кроме того, уточнил обозреватель, эксперты будут исследовать то, какое влияние уже введенные санкции оказывают на физическое или юридическое лицо с тем, чтобы понять, нуждаются ли они в корректировке.

По его данным, руководителем исследовательского отдела станет бывшая сотрудница МВФ Рэйчел Лингаас. На должность зама ведомство пригласило Лину Бхатнагар, сотрудницу департамента Минфина, отвечающего за политику США в отношении азиатских государств.

В дальнейшем, заметил автор статьи, штат отдела будет расширен.