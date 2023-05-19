Британия в 20 раз увеличила импорт алмазов из России в 2022 году

В 2022 году Великобритания импортировала из России алмазов на сумму 4,1 миллиона долларов. Об этом со ссылкой на данные о торговле Trade Data Monitor сообщает Reuters.

Эта цифра более чем в 20 раз превысила объем поставок 2021 года — тогда в Британию было ввезено российских алмазов всего лишь на сумму 188 794 доллара. При этом суммарно за 2022 год страна импортировала алмазов на 1,6 миллиарда долларов, из которых 76 процентов были поставлены из Бельгии, Израиля, Индии и США. Агентство отмечает, что в текущем году эти драгоценные камни из России в Великобританию не поставлялись.

Независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов сообщил РИА Новости, что объемы поставок алмазов из России в Великобританию незначительны, поэтому российские компании не почувствуют большого ущерба от запрета на их экспорт.

Впервые о том, что страны «Большой семерки» (G7) намерены ввести ограничения в отношении алмазов весом один карат и более, которые добывает российская алмазодобывающая компания «Алроса», стало известно в апреле. 19 мая премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о введении запрета на ввоз алмазов, меди, алюминия и никеля из России. Помимо эмбарго Лондон планирует заморозить экспортный рынок алмазов на сумму четыре миллиарда долларов. Кроме того, страна ввела санкции против 86 физических лиц и компаний, которые связаны с российским военно-промышленным комплексом.

Позднее ограничения против торговли российскими алмазами в Евросоюзе анонсировал глава Евросовета Шарль Мишель.