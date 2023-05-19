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Лондон ввел санкции в отношении 86 физических лиц и компаний из РФ

Власти Великобритании ввели санкции в отношении 86 физических лиц и компаний из России. Об этом сообщает ТАСС.

Так, под ограничения попали председатель совета директоров «Русской медной компании» Игорь Алтушкин, глава эксплуатирующей ЗАЭС организации Олег Романенко, глава ГУП «Государственный зерновой оператор» Никита Бусел.

Также рестрикции вводят в отношении 24 российских граждан и организаций, связанных с транспортом, 13 членов совета директоров «Газпром-нефти» и 5 членов совета директоров «Транснефти». В санкционный список включили также 20 руководителей оборонных предприятий и компаний РФ, среди которых концерн «Калашников».

Кроме того, Лондон ввел ограничения против девяти организаций, связанных с Росатомом, восьми российских компаний РФ, связанных с производством металлов, шести крупных транспортных компаний, якобы связанных с РФ , в том числе судоходной Sun Ship Management.

Санкции введены и в отношении «Дом РФ», Металлургического инвестиционного банка.

FT: Запад побоялся ответа России на санкции

Ранее стало известно, что новый пакет антироссийских санкций США затронет около 300 компаний, лиц, судов и самолетов, экспортные ограничения коснутся 70 предприятий России и других стран.

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