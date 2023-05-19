Bloomberg: в G7 решили не вводить "полный запрет" экспорта в Россию

Страны Группы семи (G7) решили не вводить "почти полный" запрет на экспорт в Россию и вместо этого намерены расширить действующие ограничения на поставки основных товаров. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

По его данным, положения о "почти полном" запрете нет в проекте совместного заявления по итогам саммита, поскольку "это было бы слишком сложно для некоторых членов" G7. Такое решение потребовало бы согласия со стороны всех членов ЕС, отмечает Bloomberg.

В этой связи принято решение расширить список товаров, которые будет запрещено поставлять в Россию. В частности, речь идет о товарах, которые могут использоваться военными, в том числе промышленном оборудовании. Кроме того, под ограничения могут подпасть товары из областей производства, строительства, транспорта и услуг в сфере бизнеса. Ограничения могут коснуться и российских алмазов.

Вместе с тем работа ведется, как заявил в пятницу глава Евросовета Шарль Мишель, над "закрытием лазеек" в санкционном режиме, благодаря которым, как считают на Западе, Россия может импортировать запрещенные товары. Об этом в ответ на вопрос корреспондента ТАСС заявил перед саммитом G7 Нориюки Сиката, руководитель отдела по связям с общественностью в канцелярии японского премьера Фумио Кисиды.

В западной прессе ранее неоднократно появлялись утечки относительно планов новых санкций против России, однако позднее другие источники опровергали эти сообщения. Так, агентство Bloomberg утверждало, что чиновники из стран G7 обсуждают возможность "полного запрета на большую часть экспорта" в РФ. Газета Financial Times позднее написала, что представители Японии и ЕС выступили против такой инициативы. Позднее и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что не ожидает решения о полном запрете экспорта в РФ на саммите G7 в Японии.