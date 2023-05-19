Страны «Большой семерки» заявили, что санкции против Россииа, не должны касаться медицинских, гуманитарных и продовольственных товаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление G7.

«Мы продолжим ограждать сельскохозяйственную, медицинскую и гуманитарную продукцию от наших ограничительных мер и приложим все усилия для того, чтобы избежать воздействия на третьи страны», — говорится в документе.

Также в нем говорится, что страны «Группы семи» призвали третьи страны закончить оказание «материальной поддержки», которая может быть использована РФ в целях проведения спецоперации на Украине.