$79.91-0.1386.28-0.22

Япония расширит экспортные санкции против РФ

Япония расширит экспортные санкции против России в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщает Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Япония расширит экспортные санкции против РФ
© globallookpress.com

В санкционный список добавят 80 организаций, связанных с военными, а также около 100 физлиц и организаций, причастных к уклонению от санкций.

19 мая США ввели новые экспортные ограничения против России. В списке свыше 1,2 тысячи позиций, в том числе стройматериалы, краски, бумага, ткани, оборудование и транспорт. Под санкции также подпали компании из России, Киргизии и Армении.

До этого Канада ввела санкции против более чем 70 физлиц и компаний из России. Санкции применят против 17 физических и 18 юридических лиц, связанных с российскими компаниями, которые предоставляют военные технологии и наработки ВС России, а также против членов их семей и представителей кремлевской элиты.

США ввели экспортные санкции против связанных с РФ организаций

Власти Великобритании расширили санкционный список против России, включив в него 86 юридических и физических лиц. На фоне выпуска нового антироссийского списка санкций британский кабмин заявил, что активы РФ, находящиеся стране, будут заморожены до момента, пока Россия не пойдет на соглашение о компенсации Украине нанесенного ущерба.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий