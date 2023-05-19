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Центробанк допустил «иранский сценарий» на российском фондовом рынке

Первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин выступая на форуме «Россия — Исламский мир. KazanForum» выразил уверенность в том, что в России скоро произойдет бурный рост фондового рынка за счет вложений населения, по аналогии с иранским сценарием. Об этом пишет РИА Новости.

Центробанк допустил «иранский сценарий» на российском фондовом рынке
© globallookpress.com

Чистюхин отметил, что в будущем Россия может серьезно вырасти на фондовом рынке капитала благодаря привлечению внутренних и, возможно, внешних инвесторов. Так он ответил на вопрос первого зампредседателя правления Сбербанка Александра Ведяхина о возможности появления «иранского эффекта» в России.

В свою очередь, Ведяхин отметил, что с 2019 по 2020 год фондовый индекс Ирана вырос на 600%, поскольку свободные средства населения, которые не могли быть использованы для инвестиций за рубежом, были влиты во внутренний рынок.

Напомним, 18-19 мая в Казани проходит XIV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир. KazanForum». В этом году в мероприятиях примут участие представители более 80 стран. В программе запланировано свыше 200 деловых и культурных мероприятий.

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