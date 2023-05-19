Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновую сделку удалось продлить благодаря «особым отношениям» Анкары с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью CNN.

Эрдоган подчеркнул, что отношения Турции и России продолжают развиваться, несмотря на растущее давление Запада на Анкару с целью усилить санкции.

«Мы не на том этапе, когда стали бы вводить санкции против России, как это сделал Запад. Мы не связаны санкциями Запада», - заявил он.

По мнению турецкого президента, Россия и Турция необходимы друг другу «во всех возможных областях».

Летом 2022 года РФ и Украина договорились возобновить экспорт украинского зерна по Черному морю. Гарантами зерновой сделки выступили Турция и ООН. Россия в рамках сделки получила гарантии для экспорта своего зерна и удобрений (он не должен попадать под санкции).

Осенью после атаки украинских дронов на корабли в Севастополе Москва приостановила свое участие в сделке, но затем возобновила его. Урегулировать ситуацию помогла Анкара.

В марте 2023-го Россия согласилась продлить сделку на 60 дней вместо 120. В Кремле заявили, что российские условия не выполняются - в том числе сохраняются препятствия для покупок российского зерна (Россельхозбанк отключен от международной системы платежей SWIFT).