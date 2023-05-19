Минторг США ввел новые санкции против 70 организаций, связанных с Россией. В том числе под экспортные ограничения попали организации из Армении и Киргизии, сообщает ТАСС.

Под ограничения попали и российские предприятия. Например, новые санкции касаются казанского концерна «Аврора» и Тульского машиностроительного завода.

В апреле Минторг США ввел экспортные санкции против почти 30 компаний. Под ограничения попали 28 юридических лиц, включая 10 российских. В общей сложности в санкционном списке оказались компании из десяти стран. В их числе — Китай, Сирия, Турция, Армения и Узбекистан.