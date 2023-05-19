США ввели запрет на ввоз в РФ некоторых телефонов, диктофонов и микрофонов
Министерство торговли США ввело санкции в отношении работающих в сфере ВПК предприятий, под них попали так же связанные с РФ компании из Армении и Киргизии. В отношении этих предприятий введены дополнительные требования для сделок по экспорту, реэкспорту и трансферу с участием внесенных в черный список предприятий. В частности, запрещен ввоз в Россию некоторых телефонов, диктофонов и микрофонов.
Дополнительные 1224 промышленных изделия, добавленные в список, теперь потребуют лицензии на экспорт или реэкспорт и передачу в пределах России и Белоруссии, — говорится в официальном заявлении американского Минторга.
Под экспортные ограничения, в частности, попали НПП «Прима», НПО «Ижевские беспилотные системы», «Стрела», компания «Роствертол», ПАО «Пролетарский завод», НПК «Техмаш», компания «Мотовилихинские заводы», Ульяновский механический завод, ПАО «Курганмашзавод» и завод «Промтехнология», Улан-Удэнский авиационный завод, Брянский автомобильный завод и «Урал». Также рестрикции введены против оборонного Завода имени В. А. Дегтярева в Коврове.