Министерство торговли США ввело санкции в отношении работающих в сфере ВПК предприятий, под них попали так же связанные с РФ компании из Армении и Киргизии. В отношении этих предприятий введены дополнительные требования для сделок по экспорту, реэкспорту и трансферу с участием внесенных в черный список предприятий. В частности, запрещен ввоз в Россию некоторых телефонов, диктофонов и микрофонов.