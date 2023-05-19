Правительство выделит Минтрансу свыше двух миллиардов рублей

Как следует из распоряжения кабмина, опубликованного в на официальном портале правовой информации, речь идёт об организации компанией строительства и реконструкции автомобильных дорог.

В марте в кабмине заявили о планах построить трассу в обход Каспийского моря. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, вопрос обсудят с властями Казахстана и Туркменистана. Ранее глава «Автодора» Вячеслав Петушенко говорил, что с учётом перенастройки логистики выход к Каспию имеет большое значение. Его может обеспечить строительство Юго-Восточной хорды, которая рассматривается в связке с трассой «Меридиан».