G7 задумали бороться с экономическим принуждением

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) планирует создать новую совместную платформу по противодействию экономическому принуждению. Об этом говорится в пресс-релизе, Великобритании.

Отмечается, что эта платформа будет рассматривать пагубное использование экономического принуждения для вмешательства в суверенные дела других государств. В качестве примера приводится Китай, который, «недавно использовал свою экономическую мощь, чтобы заставить страны, включая Австралию и Литву, разрешить политические споры».