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G7 задумали бороться с экономическим принуждением

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) планирует создать новую совместную платформу по противодействию экономическому принуждению. Об этом говорится в пресс-релизе, Великобритании.

G7 задумали бороться с экономическим принуждением
© globallookpress.com

Отмечается, что эта платформа будет рассматривать пагубное использование экономического принуждения для вмешательства в суверенные дела других государств. В качестве примера приводится Китай, который, «недавно использовал свою экономическую мощь, чтобы заставить страны, включая Австралию и Литву, разрешить политические споры».

Ожидается, что новая платформа станет основным форумом для координации действий G7 в ответ на экономическое принуждение в случае его возникновения. Также отмечается, что премьер Великобритании Риши Сунак на саммите G7 будет призывать к координации ответных мер «на несправедливую и принудительную торговую практику».

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