Эксперт оценил влияние возможного дефолта в США на российскую экономику

Если в США объявят дефолт, это будет мировым финансовым потрясением, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» экономист оценил влияние возможного дефолта в стране на российскую экономику.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Ранее президент США Джо Байден заявил о все еще остающейся у него уверенности в возможности избежать дефолта. Он сообщил, что напряженность в переговорах по государственному долгу Вашингтона будет преодолена, так как республиканцы и демократы смогут достичь соглашения.

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«Для России это окажется далеко не катастрофическим состоянием, потому что мы не так сильно завязаны в своих финансовых отношениях с американскими банками и корпорациями. В значительной мере эти связи сегодня сокращены», — сообщил Беляев.

Объявление дефолта

При этом экономист усомнился в том, что США объявят дефолт. Он объяснил это тем, что Белый дом прекрасно понимает последствия такого события.

«Сейчас американцы свои прежние обязательства по долгам выполняют за счет следующих обязательств, как в пирамиде. Дефолт же будет означать, что они не смогут больше заимствовать деньги. Соответственно, они не смогут выполнять обязательства по ценным бумагам, которые находятся на балансах отдельных корпораций, банков, физических лиц и государств. Держатели бумаг не досчитаются поступлений и окажутся в затруднительном финансовом положении», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Государства, компании и физические лица, имеющие небольшой пакет ценных бумаг и серьезные финансовые позиции, могут пережить дефолт. Однако многие не переживут его, оказавшись в состоянии банкротства, отметил Беляев.

«Поэтому я считаю, что Конгресс до 1 июня все-таки согласится на то, что планку заимствований надо будет повысить, и они совершат дополнительное заимствование. Таким образом, состояние дефолта у них не произойдет», — заключил экономист.

6 мая сообщалось, что из-за рекордного госдолга США могут столкнуться с дефолтом или резким сокращением государственных расходов. Как отмечалось, оба варианта развития событий угрожают мировой экономике.