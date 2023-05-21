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1 час назад

Джо Байден не исключил дефолт в США

Илья Родин

Глава США Джо Байден признался в воскресенье, 21 мая, что в стране сложилась тяжелая ситуация. Он пояснил, что в Соединенных Штатах возможно объявление дефолта. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что в Японии завершился расширенный саммит «Большой семерки» (G7). Лидеры стран-членов клуба провели на мероприятии переговоры с коллегами, сделали ряд важных заявлений.

«Я не могу гарантировать, что они [республиканцы] не спровоцируют дефолт», - рассказал Байден на полях саммита.

Президент США пояснил, что надеется избежать дефолта. В частности, изучает Конституцию государства с тем, чтобы понять, какими полномочиями обладает глава государства.

Напомним, что переговоры между республиканцами и демократами продолжаются на протяжении пяти месяцев. Белый дом настаивает на том, чтобы потолок госдолга был повышен без каких-либо условий, лидеры республиканцев требуют значительно сократить бюджетные расходы.

Экономика,Джозеф Байден,
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