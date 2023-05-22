Евросоюз отказался переподключать Россельхозбанк к SWIFT

По его словам, отключение от системы является частью антироссийских ограничений, введенных ЕС и союзниками в ответ на проведение Москвой специальной военной операции. Санкции могут быть смягчены или сняты только после завершения конфликта вокруг бывшей советской республики.

Как отметил дипломат, единственным препятствием для экспорта продовольствия и сельскохозяйственной продукции через Черное море является ситуация на Украине, которая усилила и без того серьезные проблемы международной продовольственной безопасности. Стано напомнил, что европейские санкции не касаются торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией, включая пшеницу и удобрения, между третьими странами и РФ, между ними до сих пор существуют варианты платежей.