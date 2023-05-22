$79.91-0.1386.28-0.22

Евросоюз отказался переподключать Россельхозбанк к SWIFT

Европейский союз не будет переподключать Россельхозбанк к банковской системе международных платежей SWIFT, сообщают «Известия» со ссылкой на официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано.

Евросоюз отказался переподключать Россельхозбанк к SWIFT
© РИА Новости

По его словам, отключение от системы является частью антироссийских ограничений, введенных ЕС и союзниками в ответ на проведение Москвой специальной военной операции. Санкции могут быть смягчены или сняты только после завершения конфликта вокруг бывшей советской республики.

Как отметил дипломат, единственным препятствием для экспорта продовольствия и сельскохозяйственной продукции через Черное море является ситуация на Украине, которая усилила и без того серьезные проблемы международной продовольственной безопасности. Стано напомнил, что европейские санкции не касаются торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией, включая пшеницу и удобрения, между третьими странами и РФ, между ними до сих пор существуют варианты платежей.

Напомним, Москва согласилась на продление стамбульских договоренностей, согласно которым зерновая сделка действует до 17 июля включительно.

7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий