Россия нарастила экспорт угля по морю

За первые четыре месяца 2023 года перевалка угля в российских портах увеличилась до 69,9 млн тонн по сравнению с таким же периодом прошлого года. Рост оценивается в 18,3%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на осведомленный источник.

По словам другого собеседника издания, в первые два месяца года экспорт энергетических и коксующихся углей был на низком уровне, однако в марте он значительно увеличился. Экспорт продемонстрировал самые высокие значения после августа 2022 года. Напомним, что тогда ввели европейское эмбарго на российский уголь.

Порты Мурманск показали самую большую динамику роста перевалки (+на 84,6%), Затем следуют Усть-Луга (+80,3%), Шахтерск (+63,4%) и Выборг (+56,9%).

Собеседник газеты обратил внимание на то, что доля самых рентабельных для экспортеров направлений уменьшилась из-за перегруженности железных дорог в структуре экспорта. Речь идет о портах Дальнего Востока и юга, уточнил он.

В Argus считают, что в связи с сокращением дисконта российского угля к мировым бенчмаркам России в текущем году будет достаточно проблематично сохранить морской экспорт на высоких уровнях.