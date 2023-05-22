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Венгрия не согласилась с некоторыми положениями 11-го пакета санкций ЕС против России

Венгрия не согласна с рядом основных положений разработанного Еврокомиссией 11-го пакета санкций против России, поскольку считает, что они нанесут серьезный ущерб европейской экономике. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие в совещании со своими коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

Венгрия выступила против ряда положений 11-го пакета санкций ЕС
© EPA

Он отметил, что "Брюссель уже должен был бы извлечь уроки из последствий санкций".

"Санкции вредят Европе гораздо больше, чем России, и я думаю, что 10-й пакет санкций не должен быть дополнен 11-м пакетом, который станет настоящим испытанием для самой Европы и для экономики европейских стран", - сказал глава МИД на встрече с венгерскими журналистами в перерыве совещания.

Пресс-конференция министра транслировалась на его странице в "Фейсбуке" (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто уточнил, что Венгрия возражает против дополнительных ограничений для европейских компаний в области торговли российскими товарами, а также против санкций в отношении китайских компаний, подозреваемых в сотрудничестве с РФ.

"Несмотря на оказываемое на нас давление, мы будем решительно выступать против любого рода санкций, затрагивающих ядерную промышленность, потому что это касается энергетической безопасности Венгрии. Мы ни в коем случае не станем рисковать безопасностью энергоснабжения Венгрии", - сказал глава МИД.

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