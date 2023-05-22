Венгрия выступила против ряда положений 11-го пакета санкций ЕС

Венгрия не согласна с рядом основных положений разработанного Еврокомиссией 11-го пакета санкций против России, поскольку считает, что они нанесут серьезный ущерб европейской экономике. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие в совещании со своими коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

Он отметил, что "Брюссель уже должен был бы извлечь уроки из последствий санкций".

"Санкции вредят Европе гораздо больше, чем России, и я думаю, что 10-й пакет санкций не должен быть дополнен 11-м пакетом, который станет настоящим испытанием для самой Европы и для экономики европейских стран", - сказал глава МИД на встрече с венгерскими журналистами в перерыве совещания.

Пресс-конференция министра транслировалась на его странице в "Фейсбуке" (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто уточнил, что Венгрия возражает против дополнительных ограничений для европейских компаний в области торговли российскими товарами, а также против санкций в отношении китайских компаний, подозреваемых в сотрудничестве с РФ.