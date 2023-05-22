Ключевыми импортерами российских энергоресурсов все еще являются государства Евросоюза и Китай. Речь идет, в частности, о природном газе, сообщило сербское издание Danas, передает «Экономика сегодня».

Сжиженный природный газ (СПГ) – один из основных видов импортируемого топлива в ЕС по результатам 2022 года. По итогам 12 месяцев уровень поставок из России стал самым высоким с 2019 года. В регион поставили 19,2 млрд кубометров.

Суммарный импорт российского СПГ европейскими странами к концу декабря увеличился на 35% к уровню 2021 года и на 31% — к значению 2020-го.

Подчеркивается, что ежедневный ввоз российского СПГ в ЕС в середине марта оценивается в 10 млн евро, трубопроводного газа - в 30 млн евро.

Такая динамика свидетельствует о том, что ЕС – крупнейший покупатель топлива из РФ сразу после КНР, несмотря на антироссийские санкции, отмечается в заметке.