«Ничем не поможет»: эксперт об идее ввести шестидневку в России
Экономист Алексей Зубец в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу предпринимателей из ассоциации "Аванти" ввести в России шестидневную рабочую неделю. По словам специалиста, соответствующая мера не поможет тем секторам российской экономики, где ощущается дефицит кадров.
Естественно, существует целый ряд секторов экономики, где производство испытывает потребность в кадрах. Это, прежде всего, инфраструктурные проекты, сфера строительства, промышленное производство, машиностроение, станкостроение, авиастроение, электронная промышленность и так далее. Да, там людей не хватает. Однако перевод всей страны на шестидневную рабочую неделю ничем не поможет в решении этой проблемы. То есть [таким предприятиям] нужны не все подряд, а нужны высококвалифицированные в определенных отраслях люди.Алексей ЗубецДиректор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России
Эксперт подчеркнул, что там, где есть соответствующая необходимомть, например на оборонных предприятиях, сотрудники уже работают в три смены.
"И именно таким образом там решается вопрос нехватки рабочих рук. Там, где действительно нужны люди, - там есть возможность платить сверхурочные, там люди и так работают по шесть дней и получают за это деньги. Это касается как госслужбы, так и предприятий, и научных организаций. То есть там, где есть проблемы, они решаются и без шестидневной рабочей недели", - сказал Зубец.
Предложение ассоциации специалист назвал "непродуманным" и "в определенной степени издевательским".
"Это чистый пиар, рассчитанный на реакцию населения. Инициатива не имеет никакого отношения к экономической необходимости, к правде жизни... Надо понимать, что шестидневка или вообще лишение выходных, которое, например, у нас было в 1941 году, - это экстренная мера. Она была связана с тем, что тогда люди были нужны всем, всегда и в большом количестве", - отметил собеседник.
В настоящее время основной тренд в мире - это пятидневка с некоторым сокращением рабочих часов, рассказал Зубец.
"Нормально, когда у человек пять рабочих дней в неделю, но при этом пятый день - короткий. Такой тренд наблюдается даже в тех в странах, где трудоголизм уже стал традицией, например в Южной Корее. Там сейчас принимаются законодательные акты, ограничивающие количество часов, которые люди могут провести на работе. Во-первых, переработки могут негативно отразиться на здоровье человека. Во-вторых, эта традиция трудоголизма очень часто превращается в то, что люди просто сидят на работе и ничего при этом не делают", - добавил аналитик.
Ранее ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" обратилась с инициативой по введению в России шестидневной рабочей недели к главе Минтруда Антону Котякову, предавала газета "Известия". По мнению авторов идеи, из-за растущего числа санкций выросла нагрузка на экономический сектор, и, несмотря на то, что экономика страны вынесла удар, необходимы дополнительные инвестиции. В ассоциации считают, что увеличение рабочей недели повысит прочность российской экономики и поможет с достижением технологического и промышленного прорыва.