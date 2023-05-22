«Ничем не поможет»: эксперт об идее ввести шестидневку в России

"Нормально, когда у человек пять рабочих дней в неделю, но при этом пятый день - короткий. Такой тренд наблюдается даже в тех в странах, где трудоголизм уже стал традицией, например в Южной Корее. Там сейчас принимаются законодательные акты, ограничивающие количество часов, которые люди могут провести на работе. Во-первых, переработки могут негативно отразиться на здоровье человека. Во-вторых, эта традиция трудоголизма очень часто превращается в то, что люди просто сидят на работе и ничего при этом не делают", - добавил аналитик.