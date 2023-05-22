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Греф оценил возможности для экономического роста у Китая, ЕС и США

Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф считает, что в настоящий момент у Китая больше возможностей для экономического роста, чем у ЕС и США. Его оценку на этот счет приводит агентство «Синьхуа».

Греф оценил возможности для экономического роста у Китая, ЕС и США
© РИА Новости

Греф отметил, что экономика КНР является одной из двух крупнейших в мире. Прочный фундамент для ее дальнейшего роста создают инвестиции, добавил он.

«В структуре ВВП Китая гораздо больше инвестиций — более 40 процентов, чем в США или Европе, где этот показатель — около 20 процентов. Так что производственные мощности можно наращивать более высокими темпами», — подчеркнул председатель правления Сбербанка, заметив, что КНР инвестирует значительные средства в зеленую энергетику и искусственный интеллект.

Еще одним фактором экономического роста Китая Греф назвал открытие экономики страны после пандемии COVID-19. По его словам, это помогло стране увеличить деловую активность и дало новые стимулы для роста.

Ранее в мае Международный валютный фонд повысил свой прогноз для Азиатско-Тихоокеанского региона, заявив, что подъем будет в первую очередь связан с восстановлением экономики Китая и устойчивым ростом в Индии.

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