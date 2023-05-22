$79.94+0.0386.50+0.22

В Минфине заявили, что дефицит бюджета РФ в январе – марте составил 2,086 трлн рублей

Дефицит бюджета России в январе – марте 2023 года составил 2,086 трлн рублей. Это на 314 млрд рублей меньше предварительной оценки в 2,4 трлн рублей, свидетельствуют данные Минфина РФ. Как указывает ведомство, сумма расходов в первом квартале текущего года была уточнена. Если ранее они оценивались в 8,077 трлн руб., то сейчас - в 7,764 трлн руб. При этом, согласно новым данным, доходы составили 5,678 трлн руб. Ранее Минфин РФ предварительно оценил дефицит госбюджета в первом квартале 2023 года в 2,4 трлн руб.

В Минфине заявили, что дефицит бюджета РФ в январе – марте составил 2,086 трлн рублей
© Газета.Ru
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий