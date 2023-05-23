Дума призвала кабмин запретить транзит фур из Польши

"Депутаты Государственной думы <...> обращаются к правительству Российской Федерации и настаивают на ответных мерах в отношении Республики Польша, зеркальных решению органов Европейского союза в рамках так называемого пятого пакета санкций о запрещении с 9 апреля 2022 года российским и белорусским автомобильным транспортным компаниям выполнять перевозки по территориям стран Европейского союза", - говорится в документе.