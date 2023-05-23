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Дума призвала кабмин запретить транзит фур из Польши и их заправку по российским ценам

Госдума во вторник приняла обращение к правительству РФ, в котором призывает в ответ на антироссийскую политику властей Польши запретить транзит польских фур через российскую территорию и заправку автомобилей польских перевозчиков по российским розничным ценам на топливо.

Дума призвала кабмин запретить транзит фур из Польши
© ТАСС

"Депутаты Государственной думы <...> обращаются к правительству Российской Федерации и настаивают на ответных мерах в отношении Республики Польша, зеркальных решению органов Европейского союза в рамках так называемого пятого пакета санкций о запрещении с 9 апреля 2022 года российским и белорусским автомобильным транспортным компаниям выполнять перевозки по территориям стран Европейского союза", - говорится в документе.

Депутаты предлагают исключить выполнение "перевозок польскими автомобильными перевозчиками по территории Российской Федерации, допустив перемещение их транспортных средств от государственной границы Российской Федерации до ближайших таможенных терминалов в целях совершения перецепки прицепов или полуприцепов либо перегрузки товаров на транспорт российских перевозчиков". Также депутаты предлагают установить цены на топливо для польских автомобильных перевозчиков на уровне цен Европейского союза.

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