Минфин скорректировал уровень дефицита бюджета РФ

Минфин России скорректировал уровень дефицита бюджета РФ в I квартале 2023 года. Согласно данным ведомства, в январе-марте он составил 2,086 триллиона рублей вместо 2,4 триллионов рублей, которые указывались в прошлой оценке.

В Минфине отметили, что в обновленных данных уточнялась сумма расходов в I квартале 2023 года. Они составили 7,765 триллионов рублей вместо 8,077 триллионов рублей, прогнозируемых ранее.