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Минфин скорректировал уровень дефицита бюджета РФ

Минфин России скорректировал уровень дефицита бюджета РФ в I квартале 2023 года. Согласно данным ведомства, в январе-марте он составил 2,086 триллиона рублей вместо 2,4 триллионов рублей, которые указывались в прошлой оценке.

Минфин скорректировал уровень дефицита бюджета РФ
© ТАСС

В Минфине отметили, что в обновленных данных уточнялась сумма расходов в I квартале 2023 года. Они составили 7,765 триллионов рублей вместо 8,077 триллионов рублей, прогнозируемых ранее.

С января по март бюджет РФ получил доходы в размере 5,678 триллионов рублей. Таким образом дефицит составил 2,086 триллиона рублей, что на 314 миллиардов рублей меньше предварительной оценки в 2,4 триллиона рублей.

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