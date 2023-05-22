Глава Минфина США считает возможным объявление дефолта 1 июня

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что по-прежнему считает возможной ситуацию, при которой страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу уже 1 июня, если Белый дом и Конгресс США не успеют согласовать повышение потолка госдолга. Об этом говорится в письме, которое она в понедельник направила руководству Конгресса.