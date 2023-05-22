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Глава Минфина США считает возможным объявление дефолта 1 июня

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что по-прежнему считает возможной ситуацию, при которой страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу уже 1 июня, если Белый дом и Конгресс США не успеют согласовать повышение потолка госдолга. Об этом говорится в письме, которое она в понедельник направила руководству Конгресса.

Глава Минфина США считает возможным объявление дефолта 1 июня
© globallookpress.com

"Согласно нашим оценкам, весьма вероятно, что министерство финансов не сможет более выполнять обязательства, взятые американским правительством, если Конгресс не найдет решение <...> к началу июня, возможно, даже к первому июня", - говорится в документе.

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