Мишустин назвал российскую инфляцию самой низкой в Европе

"По целому ряду экономических параметров мы не только не просели, но и ощутимо выросли. Так, в прошлом году достигли нового исторического максимума по сбору зерновых - 157 млн т, значительно превзойдя даже достижения Советского Союза. Сейчас Россия с избытком обеспечивает внутренний спрос на зерно, сахар, растительное масло, мясо и рыбу", - сообщил Мишустин.