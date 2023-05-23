Китай готов расширять торгово-экономические связи с Россией

Китай готов расширять с Россией торгово-экономические связи, а также повышать их качество. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в послании к участникам Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае, которое во вторник было зачитано на его открытии вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном.

"Сегодня в ходе восстановления мировой экономики мы сталкиваемся с многочисленными вызовами, возрастают факторы неопределенности и нестабильности. Китай стремится к высококачественному развитию и открытости на высшем уровне. Мы готовы совместно со всеми странами, в том числе и с Россией, укреплять наше взаимовыгодное сотрудничество. Китайская сторона готова совместно с российской и далее расширять торгово-экономические связи, а также наращивать взаимодействие по объему и по качеству", - указал глава китайского правительства.

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По его словам, в практической кооперации двух стран уже отмечена позитивная динамика. По итогам 2022 года, напомнил Ли Цян, объем взаимной торговли вырос почти на треть, а за первые четыре месяца 2023 года увеличился еще на 41,3%.

"Китай остается крупнейшим торговым партнером России 13-й год подряд, масштаб взаимных инвестиций растет", - констатировал он.

В открытии форума принял участие премьер-министр России Михаил Мишустин, который в понедельник прилетел в Шанхай. Участие в мероприятии также примут руководители ведущих компаний двух стран. После пленарного заседания состоятся тематические сессии по развитию сотрудничества в разных отраслях экономики. Форум пройдет в недавно построенном конференц-центре рядом с генконсульством РФ в Шанхае на набережной реки Хуанпу. Это популярный у горожан и туристов район, здесь пролегает набережная Вайтань, с которой открывается панорамный вид на "визитную карточку" Шанхая - небоскребы в деловом районе Луцзяцзуй.